Понад 40 дітей отримали тяжкі опіки через недогляд батьків

В Івано-Франківській області з початку цього року до реанімаційного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні із тяжкими опіками потрапили більш як 40 дітей.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Івано-Франківській області. За їх інформацією, кількість маленьких пацієнтів із таким діагнозом за останні місяці зростає, основною причиною є недогляд дорослих.

Так, нещодавно з опіками на понад 20% тіла в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню привезли 3-річну дівчинку із села Баня-Березів Косівського району. Дитина перекинула на себе окріп саме тоді, коли батьки були вдома.

Як зазначають лікарі, стан дитини був надзвичайно тяжкий. Їй призначено інтенсивну терапію, щоб відновити життєві функції організму. Дівчинка перебуватиме у реанімації до стабілізації стану, а потім – лікування в опіковому відділенні обласної клінічної лікарні.

Головне управління МНС в Івано-Франківській області звертається до батьків з проханням не залишати своїх дітей без нагляду.