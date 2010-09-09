Телеканал TBi підозрюють в незаконних прослуховуваннях - порушено справу

Прокуратура Києва вчора порушила кримінальну справу за фактом незаконного прослуховування телефонних розмов колишнього виконавчого директора телеканалу TBi Євгена Яковича і радника одного із засновників каналу Володимира Гусинського – Ігоря Малашенка. Останній стверджує, що його телефонні розмови були незаконно записані з використанням устаткування телекомпанії TBi і за участі її співробітників. Гендиректор телекомпанії Микола Княжицький заявив Комерсанту-Україна, що вперше про це чує.

Як стало відомо виданню, кримінальна справа #50-5876 порушена за ч. 2 ст. 163 ("порушення таємниці телефонних розмов, здійснене з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації"), ст. 182 ("порушення недоторканності особистого життя") і ч. 2 ст. 359 УК ("незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, здійснене за попередньою змовою групою осіб").

Згідно ухвалі про порушення кримінальної справи, із заявою про порушення таємниці телефонних розмов в прокуратуру Києва звернувся адвокат, який діє на користь панів Малашенка і Яковича. Про порушення їхніх прав стало відомо в ході розгляду справи, що перебуває зараз у виробництві Верховного суду штату Нью-Йорк (США) позову New Media Holding Сompany, що належить панові Гусинському, до співзасновника телеканалу TBi Костянтина Кагаловського. Позов був поданий 14 грудня 2009 року. У ньому Володимир Гусинський звинувачує Костянтина Кагаловського в незаконному привласненні 50% телеканалу TBi.

З ухвали виходить, що 19 серпня під час розгляду справи адвокатами пана Кагаловського були надані аудіофайли телефонних розмов громадян Російської Федерації Ігоря Малашенка і Євгена Яковича, які представники пана Кагаловського збираються використовувати як докази. "При цьому із запису телефонних розмов убачається, що вони здійснювалися на території України, ймовірно, в Києві. Абоненти, чиї розмови зафіксовані на наданих записах, у момент спілкування перебували в різних державах, тобто на істотній відстані один від одного, що указує на застосування під час отримання інформації спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації", - йдеться в ухвалі про порушення кримінальної справи.

Комерсант-Україна звернувся за роз`ясненнями до керівництва TВi, проте там від коментарів відмовилися. "Я ніяк не можу це прокоментувати, тому що перший раз про це чую", - сказав генеральний директор TВi Микола Княжицкий.