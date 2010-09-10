Кабмін скасував Порядок обов'язкового страхування врожаю

Розпорядження на офіційному сайті

Кабінет міністрів України скасував Порядок проведення обов`язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур. Відповідне розпорядження Кабміну №818 від 8 вересня ц.р. розміщене на сайті уряду. Документом скасована постанова Кабміну № 1000 від 11 липня 2002 року «Про затвердження Порядку і правил проведення обов`язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрового буряку сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності».

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