Мерія вирішила, що звірі в Київському зоопарку мають помирати «в комфорті»?

На утримання і розвиток Київського зоопарку з 2011 р. витрачатиметься 35-40 млн. грн. Про це на прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, пише “Сегодня”.

Голубченко повідомив, що з 2011 по 2015 рр. щорічно Київському зоопарку виділятиметься 15 млн. на капітальні витрати і розвиток і 10 млн. підуть на зарплату працівникам, комунальні витрати, електроенергію, газ і закупівлю корму для тварин. За його словами, власних доходів у Київського зоопарку має бути 10-15 млн. грн на рік. Він також підкреслив, що катастрофічне недофінансування останніх років зробило неможливою нормальну роботу і розвиток зоопарку.

Голубченко заявив, що з причини такої ситуації, цього року Київський зоопарк отримає 2,5 млн. грн на підготовку до зими і окрема сума буде виділена на котельну, щоб забезпечити зоопарк теплом. «Ще 2,5 млн. грн ми виділимо на ведмежатник для тропічних ведмедів, якщо до 13 вересня нам нададуть графік введення його в експлуатацію до 6 листопада», - відзначив він.