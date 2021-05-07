У західному та центральному регіонах найбільше громадян, які взагалі не чули про цю акцію.

Лише третина українців позитивно ставляться до акції «Безсмертний полк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюднених на прес-конференції результатах опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Читайте також62% українців вважають діяльність Сталіна негативною для України40% респондентів не чули про акцію «Безсмертний полк».

Чули про неї та позитивно ставляться 27% опитаних, обізнані та негативно ставляться – 11%. У західному та центральному регіонах найбільше громадян, які взагалі не чули про цю акцію (54% та 45% відповідно). Найбільше тих, хто обізнаний та позитивно ставиться, – на півдні та сході України (46% та 35% відповідно).

*** Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова провели опитування з 22 по 29 квітня. В опитуванні взяв участь 2 тис. 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

Довідка УНІАН. Акція «Безсмертний полк» була запроваджена в Росії в 2012 році. Її учасники на 9 травня йдуть ходою з портретом свого родича, який загинув або брав участь у Другій світовій війні.

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Автор: Надя Пришляк