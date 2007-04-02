Громадянська партія “Пора” заявляє, що бере під свій захист всі адміністративні будівлі, стосовно яких можуть бути вчинені неправомірні дії, можливі провокації, спрямовані на протидію виконання рішення Президента України про розпуск Верховної Ради України.

Про це йдеться у “надзвичайній” заяві “Пори”, переданій УНІАН.

„Пора” оголошує повну мобілізацію всіх членів партії та прихильників для захисту української державності”, - йдеться у зверненні.

Також ГП „Пора” звертається до союзників-учасників Комітету національного порятунку з ініціативою провести негайне зібрання для координації дій та розробки узгодженого плану.

У свою чергу, прес-секретар ГП "Пора" Мар`яна ПОЧТАР в коментарі УНІАН зазначила, що вже зараз від “Пори” біля Секретаріату Президента зібралися декілька десятків чоловік, оскільки, за її словами, “надійшла інформація про можливі провокації”, що можуть відбутися біля будівлі Секретаріату.