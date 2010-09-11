Кількість дітей, що отруїлися в Євпаторії, зросла до 48

Кількість учнів школи № 12 Євпаторії, госпіталізованих сьогодні з кишковою інфекцією неясної етіології, зросла до 48 осіб.

Про це УНІАН повідомило джерело в медичних колах Криму.

За його словами, до лікарні продовжують під`їжджати машини швидкої допомоги з дітьми. Біля медичного закладу зібралася група батьків.

За одними даними, діти їли у школі макарони по-флотськи, за іншою інформацією - макаронник - запіканку з макаронів.

У зв`язку з інцидентом до Криму прибув головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на середину дня, 37 учнів школи № 12 Євпаторії були госпіталізовані сьогодні з підозрою на кишкову інфекцію.