Кількість дітей, що отруїлися в Євпаторії, зросла до 48
00:37, 11 вересня 2010Суспільство
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Приїхали "швидкі" і головний санлікар країни
Кількість учнів школи № 12 Євпаторії, госпіталізованих сьогодні з кишковою інфекцією неясної етіології, зросла до 48 осіб.
Про це УНІАН повідомило джерело в медичних колах Криму.
За його словами, до лікарні продовжують під`їжджати машини швидкої допомоги з дітьми. Біля медичного закладу зібралася група батьків.
За одними даними, діти їли у школі макарони по-флотськи, за іншою інформацією - макаронник - запіканку з макаронів.
У зв`язку з інцидентом до Криму прибув головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.
Як раніше повідомляв УНІАН, станом на середину дня, 37 учнів школи № 12 Євпаторії були госпіталізовані сьогодні з підозрою на кишкову інфекцію.
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