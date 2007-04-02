Парламент заборонив Кабміну виділяти гроші на дострокові вибори

Верховна Рада України заборонила Кабінету міністрів виділяти гроші на проведення позачергових парламентський виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій парламентом постанові «Про політичну ситуація, яка виникла у зв’язку з прийняттям неконституційного указу Президента про достроковий розпуск парламенту від 2 квітня 2007 року». За таке рішення проголосував 261 із 261 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Постановою забороняється виділяти кошти у зв’язку з тим, що згідно зі статтям 92 і 95 Конституції України асигнування на ці цілі мають бути передбачені шляхом внесення змін до держбюджету України на 2007 рік.

Крім того, згідно з постановою парламент визнає неприпустимим вчинення будь-яких дій, спрямованих на підготовку і проведення дострокових виборів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.