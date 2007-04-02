Вибори будуть профінансовані

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО видасть відповідні законодавчі акти щодо фінансування дострокових парламентських виборів, якщо Верховна Рада відмовиться це зробити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Києві на Майдані Незалежності.

За її словами, якщо Верховна Рада блокуватиме фінансування дострокових парламентських виборів, Президент видасть необхідні укази і забезпечить цей процес.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що дострокові вибори до ВР обов’язково відбудуться 27 травня, і об’єднана опозиція переможе на них.