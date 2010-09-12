«Золотий лев» на Венеціанському кінофестивалі дістався Софії Копполі

Американська режисер Софія КОППОЛА удостоєна головного призу Венеціанського кінофестивалю, що завершився у суботу.

Як передає РІА Новости, "Золотого лева" їй вручено за стрічку "Десь", що розповідає про відносини батька-актора і дочки-підлітка на тлі голлівудського кіновиробництва.

"Срібний лев" за кращу режисуру дістався іспанцеві Алексу де ла ІГЛЕСІЇ за фільм "Сумна балада для труби" - гротескову історію про протистояння рудого і білого клоуна на фоні франкістської Іспанії. Ця ж стрічка здобула й нагороду за кращий сценарій.

Спеціальний "Золотий лев" за сукупність кінематографічних заслуг дістався американцеві Монте ХЕЛЛМАНУ, улюбленцеві Квентіна ТАРАНТІНО, який пояснив, що "ХЕЛЛМАН - великий художник, поет-мінімаліст, чиї роботи стали джерелом натхнення для всього журі". У Венеції М.ХЕЛЛМАН представляв фільм "Дорога в нікуди".

Кубок Вольпі за кращу чоловічу роль одержав Вінсент ГАЛЛО, який зіграв утікача-терориста в "Необхідному вбивстві" польського режисера Єжи СКОЛИМОВСЬКОГО. Сам Є.СКОЛИМОВСЬКИЙ був удостоєний спеціального призу журі.

Кубок Вольпі за кращу жіночу роль вручили Аріані ЛАБЕД, зірці грецького фільму "Аттенберг" Афіни Рахель ЦАНГАРІ.

Приз Марчелло Мастроянні за кращий акторський дебют одержала Міла КУНІС, яка зіграла супротивника Наталі ПОРТМАН в "Чорному лебеді" Даррена Аронофськи, що відкривав фестиваль.