Азаров сподівається, що Президент зрозуміє свою помилку

Перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає політичну ситуацію в Україні не тупиковою й розраховує на компроміс із Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав на екстреному засіданні уряду. Він підкреслив, що уряд працює, й основні макроекономічні показники покращуються, інфляція залишається в запланованих обсягах, у країні зберігаються стабільні ціни.

«Мені важко зрозуміти, що лежало в основі такого рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він переконаний, що ситуація не тупикова, й можливо знайти компроміс із Президентом.

«Зроблена помилка, помилка поправна», - сказав він.

На його переконання, ВР пішла назустріч Президенту й опозиції – «це крок вперед і нам треба підтримати цей крок і не допустити подальшого нагнітання ситуації».

М.АЗАРОВ підкреслив, що досвід 2004 року підказує, що перевибори ведуть до дестабілізації ситуації в країні. На його думку, з жовтня 2004 по січень 2005 років зростання ВВП впало з 13 до 6,5%. Він підкреслив, що це ціна дестабілізації ситуації. І в таких умовах буде неможливо виконати основні програми й забезпечити соціальні стандарти населення.