Хлопці не знали, що кидають пляшки в пам'ятник жертвам Голодомору

У Полтавській області міліціонери затримали двох хлопців, які пошкодили пам`ятник жертвам Голодомору в Лохвиці.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ, міліція затримала двох 22-річних хлопців, які вночі 9 вересня пошкодили пам`ятник.

«У ту ніч вони пили і пізно поверталися додому. Вирішили покидати пляшки, хто з них більш вправний і краще попадає в ціль. Потім до них прийшов азарт. Один із хлопців підійшов ближче до постаменту і скинув на землю фігуру скорботного ангела. Ангел розбився - відпали крила", - повідомив Ю.СУЛАЄВ.

Він також зазначив, що хлопці заявляють, що тоді не знали, що кидають пляшки в пам`ятник.

Нагадаємо, пам`ятник жертвам Голодомору в Лохвиці було встановлено за ініціативою ВО "Свобода". Щодо нього вже було здійснено один замах у травні цього року – тоді вандали перенесли пам`ятник на кілька метрів, не пошкодивши його.