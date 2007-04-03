Погода на Великдень

Завтра у Криму та Приазов`ї, а вдень і в західних, північних та місцями в центральних областях очікується невеликий дощ. На решті території - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°, на узбережжі морів до 8° тепла, вдень 9-14° тепла; у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

5-6 квітня - мінлива хмарність. 5 квітня на Лівобережжі та в південних областях, 6 квітня на крайньому сході країни, місцями у північних та західних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, у східних областях, Криму та Приазов`ї південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів та в Криму до 7° тепла, 5 квітня у західних та місцями у північних областях 2-5° морозу; вдень 8-13° тепла (5 квітня у північних областях 5-10°), 6 квітня у південній частині місцями 14-17°.

7-8 квітня - переважно без опадів, лише вранці та вдень 8 квітня у північних та східних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, на півдні до 7° тепла; вдень у північних та східних областях 6-12° тепла, на решті території 9-15°.

У Києві та області у середу у другій половині дня очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

5-6 квітня - без опадів, лише вдень 6 квітня місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура 5 квітня вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; 6 квітня вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

7-8 квітня - без опадів, лише вранці 8 квітня невеликий дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.