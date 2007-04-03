Закінчилася зустріч Ющенка і Януковича

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка проходила в Секретаріаті Президента, тривала чотири з половиною години.

Як передає кореспондент УНІАН, весь цей час губернатори, які підтримали Указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, чекали в Секретаріаті Президента зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.

Зустріч В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА розпочалася о 14.00. Після завершення зустрічі В.ЯНУКОВИЧ не став спілкуватися з журналістами і попрямував у Кабінет міністрів.

Як повідомляв сьогодні на брифінгу для журналістів заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, Президент продовжує політичні консультації з урядом і прем`єр-міністром, розраховуючи досягти політичної домовленості про те, яким чином виконуватиметься Указ Президента про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 27 травня.