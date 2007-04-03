Суд зупинив дію постанов Верховної Ради щодо ЦВК

Печерський районний суд м. Києва своєю ухвалою від 3 квітня зупинив дію постанов Верховної Ради України від 2 квітня 2007 р. № 843-V „Про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії” та № 844-V „Про скасування Постанови Верховної Ради України „Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії”.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, до суду з позовом про визнання незаконними та нечинними зазначених постанов звернулись члени ЦВК Анатолій ПИСАРЕНКО, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА та Валерій ШЕЛУДЬКО.

При цьому, в обґрунтуванні позову вони зазначили, що під час прийняття оскаржуваних постанов Верховною Радою було порушено статтю 30 Закону України „Про Центральну виборчу комісію”, якою встановлюється виключний перелік підстав для припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії, якими є позивачі.

Ще одним аргументом їх обґрунтування була та обставина, що Верховна Рада України не мала права приймати зазначені постанови, оскільки їх прийняття відбулось після оприлюднення Указу Президента України про дострокове припинення повноважень ВР.

Розглянувши позовну заяву А.ПИСАРЕНКА, Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ та В.ШЕЛУДЬКА, суд ухвалив до вирішення по суті їх адміністративного позову зупинити дію прийнятих 2 квітня ц.р. постанов Верховної Ради України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Верховна Рада скасувала свої постанови від 8 грудня 2004 року про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії та про призначення нинішнього складу ЦВК.

Як повідомив УНІАН народний депутат України Володимир ФАЛЬКО, ці рішення означають, що припинено повноваження нинішньої ЦВК, яку очолює Ярослав ДАВИДОВИЧ, і відновлено роботу ЦВК, яку до 8 грудня 2004 року очолював Сергій КІВАЛОВ.