Президент доручив губернаторам провести вибори і посівну

Голови обласних державних адміністрацій розпочинають підготовку до позачергових парламентських виборів, зокрема роботу щодо формування виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР після зустрічі Президента Віктора ЮЩЕНКА з губернаторами.

Він підкреслив, що відбулась доленосна для України зустріч.

В.БОНДАР нагадав, що перед зустріччю глави обласних державних адміністрацій підписали спільну заяву щодо підтримки дій Президента. При цьому він наголосив, що всі 27 губернаторів згодні з текстом цієї заяви, і він переконаний, що якби двоє відсутніх на зустрічі голів ОДА та керівник АРК Криму були на зустрічі, вони також підписали б цей документ.

В.БОНДАР підкреслив, що ця позиція губернаторів є виваженою і засвідчує, що в Україні існує президентська вертикаль влади, вона діє, всі глави адміністрацій підтримують рішення Президента щодо розпуску парламенту, і на сьогоднішній день всі обласні адміністрації почали проводити підготовчі роботи з проведення позачергових виборів. Зокрема, розпочинається підготовка приміщень для територіальних виборчих комісій, ДВК, а також готуються всі інші демократичні питання, сказав заступник глави Секретаріату Президента.

«Є чітке розуміння, що Президент України має абсолютну підтримку по всій території України з боку виконавчої гілки влади, тому на сьогодні ми можемо констатувати, що Президент України повністю несе і бере на себе контроль за діяльністю органів виконавчої влади по всій території України. Силовий блок підтримує позицію Президента і забезпечить правопорядок на території України», - наголосив В.БОНДАР.

При цьому він повідомив, що Президент дав доручення главам ОДА забезпечити порядок на своїй території, а також забезпечити виконання поточних завдань, в тому числі провести належним чином посівну, незважючись на всі політичні перипетії тощо.