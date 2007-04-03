Суд звільнив з-під варти звинувачених у справі побиття людей у Харкові

Сьогодні суддя Дзержинського райсуду Харкова прийняв рішення звільнити з-під варти п’ятьох обвинувачуваних у причетності до подій 16 грудня на вулиці Клочківській, під час яких сталося побиття людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт громадського руху «Міський дозор».

Незважаючи на те, що державний обвинувач прокуратури Харківської області Людмила ПЕТРОВСЬКА наполягала на збереженні запобіжних заходів (утриманні під вартою - УНІАН), суддя Олександр ШОСТАК прийняв рішення на користь затриманих.

Суддя мотивував своє рішення тим, що затримані позитивно характеризуються на місцях навчання чи роботи і мають неповнолітніх дітей. Трьох із них відпустили на підписку про невиїзд, інших - під заставу і на поруки.

Представник постраждалої сторони Наталія ХОРУНЖА заявила про необхідність повернення справи до прокуратури у зв’язку з тим, що у справі про побиття людей на Клочківській у правоохоронних органах проходить ще четверо людей, а тому, на її думку, слід об’єднати всі справи у єдине судочинство.

Як повідомляв УНІАН, лідер громадської організації «Міський дозор» заявив 2 квітня, що його організація добиватиметься, щоб справу про побиття людей у Харкові, яке сталося під час мітингу 16 грудня 2006 р. на вулиці Клочківській, 197, було перекваліфіковано зі статті «хуліганство» на статтю про «масові заворушення». На його думку, звільнення з-під варти обвинувачуваних означатиме те, що буде реалізовано сценарій затягування судового процесу, щоб потім про все було забуто.

16 грудня 2006 р. у Харкові після мітингу проти будівництва торгового комплексу по вул. Клочківській, 197, у присутності керівників міста сталися масові сутички і побиття громадян.

Кримінальну справу за фактами подій 16 грудня ц.р. порушила Служба безпеки України за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, а також активна участь у масових заворушеннях). Згодом кримінальні справі за фактами службової недбалості працівників міліції та хуліганства порушили прокуратура Харківської області та Головне управління МВС України в Харківській області.

24 січня 2007 р. прокурор Харківської області Василь СИНЧУК повідомив, що прокуратура припинила розслідування справи за статтею про масові заворушення, яку порушила СБУ, за відсутністю складу злочину.

Пізніше Верховна рада України не змогла утворити Тимчасову слідчу комісію для розслідування подій 16 грудня у Харкові.