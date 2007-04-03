Українець просидів 8 років за вбивство, якого не скоював

Громадянин України Володимир ЧУХРАЙ, що просидів у колонії посиленого режиму вісім з половиною року за розбійний напад із навмисним вбивством, які не скоював, вимагає повної реабілітації, матеріального та морального відшкодування та притягнення працівників правоохоронних органів, винних у тому, що він був покараний, до відповідальності.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат України Любов СТАСІВ, за сприяння якої 23 березня ц.р. В.ЧУХРАЯ було звільнено.

При цьому, за словами депутата, з листопада 2005 р. В.ЧУХРАЙ сидів, незважаючи на те, що справжній вбивця зізнався у вчиненні злочину й передав знаряддя вбивства.

За словами В.ЧУХРАЯ, впродовж усього строку він писав скарги в усі можливі інстанції, включаючи Верховний Суд, Уповноваженого з прав людини, однак звідусіль приходили відписки, й ніхто навіть не витребував справу для ознайомлення.

Як повідомила Л.СТАСІВ, поки ще не визначена сума відшкодування. Сам же присутній на прес-конференції В.ЧУХРАЙ зазначив: “Мені здається – це не відшкодовно. Мені скоро 27, а у 18 років мене посадили – ці роки не відшкодувати ніякими грошима”.

В.ЧУХРАЙ розказав, що у 1998 р. у Києві було вчинено розбійний напад на подружжя бізнесменів, при якому з вогнепальної зброї було вбито жінку, а чоловік зазнав поранень. Троє оперативних працівників, за його словами, замість того, щоб проводити оперативно-розшукові роботи, затримали неповнолітнього Богдана ОМЕЛЬЧЕНКА й “вибили” з нього явку з повинною. “На другий день затримання він був змушений почати перераховувати своїх друзів”, - сказав В.ЧУХРАЙ. Із цього списку, за словами В.ЧУХРАЯ, вибрали його і неповнолітнього Миколу КУЛИКА.

Хоча тиск, знущання та тортури продовжувались два тижні, ні В.ЧУХРАЙ, ні М.КУЛИК не визнали своєї вини й участі в злочині, однак всі троє були засуджені, незважаючи на видимі прогалини в слідстві й на те, що доказів не було.

Крім тогою за словами В.ЧУХРАЯ, після затримання у його батька вимагали 10 тис. доларів, обіцяючи зняти звинувачення з сина.

В.ЧУХРАЙ отримав найбільший строк – 14 років, і відбув більшу його частину, двоє інших обвинувачених були звільнені достроково.

Л.СТАСІВ пообіцяла допомогти й їм, зокрема, з виведенням майна з-під арешту, оскільки чоловік вбитої жінки ще тоді подав до них позов на 200 тис. грн.

Водночас, за даними Л.СТАСІВ, правоохоронці, які сфальсифікували справу, на сьогодні рухаються кар’єрними сходинками, зокрема, слідчий справи наразі працює в ГПУ.