У Харкові ліквідовували пожежу на даху університету

У суботу о 17.20 на даху Харківського національного університету ім. В.Каразіна внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час ремонту покрівлі виникла пожежа, що призвела до вибуху газового балона.

Як повідомляє прес-служба МНС, о 21.45 17 відділень Державної пожежної охорони пожежу покрівлі на площі близько 400 кв. м ліквідували.

Жертв і постраждалих немає. Врятовано 37 осіб та виведено з університету 168 осіб.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.