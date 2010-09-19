У Харкові ліквідовували пожежу на даху університету
11:15, 19 вересня 2010Суспільство
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Пожежа тривала більше 4 години
У суботу о 17.20 на даху Харківського національного університету ім. В.Каразіна внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час ремонту покрівлі виникла пожежа, що призвела до вибуху газового балона.
Як повідомляє прес-служба МНС, о 21.45 17 відділень Державної пожежної охорони пожежу покрівлі на площі близько 400 кв. м ліквідували.
Жертв і постраждалих немає. Врятовано 37 осіб та виведено з університету 168 осіб.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.
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