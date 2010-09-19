Янукович про ліс, деревину, світовий ринок і наступні покоління

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників лісового господарства з професійним святом.

Текст привітання опубліковано на офіційному сайті Президента.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що, спрямовуючи зусилля на зміцнення лісового фонду України, його відновлення й ефективне використання, лісівники роблять вагомий внесок у захист земельних угідь та поліпшення стану довкілля, забезпечують потреби суспільства у різноманітній лісовій продукції.

“У цей день ми вшановуємо й тих, хто докладає зусиль до раціонального використання лісових ресурсів - фахівців лісової та деревообробної промисловості. Сьогодення ставить перед вами непрості завдання - незважаючи на складну економічну ситуацію, забезпечити технічне переоснащення галузі та підвищити рівень конкурентоспроможності ЇЇ продукції на світовому ринку. Переконаний, що працівники лісової галузі робитимуть все для того, щоб ліс став джерелом добробуту й екологічної безпеки українців, прикрашав нашу рідну землю та був збережений для наступних поколінь”, - йдеться у привітальному зверненні.

В.ЯНУКОВИЧ побажав працівникам лісового господарства міцного здоров`я й наснаги у роботі, миру і благополуччя в родинах.