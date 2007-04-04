Біля ”Кредобанку” розстріляли чоловіка і забрали $100 тисяч

Близько 10 години ранку у центрі Львова, на вулиці Наливайка, невідомі особи, під’їхавши на автомобілі, розстріляли чоловіка, який виходив з приміщення «Кредобанку».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники заволоділи сумою в розмірі 100 тис доларів, що була при потерпілому. Після скоєного злочинці зникли в невідомому напряму на автомобілі, який через півгодини був знайдений підпаленим за декілька кварталів від місця злочину. Потерпілого у важкому стані госпіталізовано в лікарню.