Tойота врізалася в дерево й розвалилася: загинули троє людей

У Донецькій області відбулася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло троє людей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ Донецької області.

Згідно з повідомленням, ДТП сталося близько 4-ї години ранку 19 вересня в селі Воздвиженка Красноармійського району. За попередньою версією, водій автомобіля «Tойота-Королла» не вибрав безпечну швидкість руху, не справився з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де зробив наїзд на дерево та опору електропередач. Внаслідок зіткнення з перешкодою автомобіль перекинувся і розвалився на дві частини. Жертвами аварії стали 51-річний водій і два пасажири віком 21 і 28 років.

За фактом ДТП проводиться розслідування.