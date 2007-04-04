До Києва на день заскочать 1,5 тисячі донецьких

Сьогодні з Донецька до Києва двома поїздами виїхали 1,5 тис. прихильників Партії регіонів.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби обласного відділення Партії регіонів, депутат Донецької облради Ігор ЧИЧАСОВ, активісти партії "братимуть участь у мітингах на підтримку парламенту, на підтримку національної єдності". При цьому він підкреслив, що "мітинг матиме мирний характер".

І.ЧИЧАСОВ також уточнив, що активісти Партії регіонів "завтра вранці будуть у Києві, а ввечері цього ж дня виїдуть назад до Донецька".

Крім того, в прес-службі Донецької залізниці повідомили, що відповідно до заявки обласного відділення Партії регіонів, дорога сформувала додаткові состави поїздів.

Так, сьогодні до Києва відбули два поїзди – поїзд N521-522 сполученням "Дебальцево-Київ" із 16 вагонів і поїзд N519-520 сполученням "Донецьк-Київ" із 13 вагонів.

У прес-службі дороги уточнили, що близько півночі 5 квітня обидва поїзди з різницею в 12 хвилин відправляться назад до Донецька.