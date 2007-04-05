Павленко твердить, що з його області до столиці їдуть студенти та безробітні

Тільки за вчорашній день 1500 жителів Житомирської області виїхали до Києва для участі в акціях. Про це голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО повідомив на нараді в облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами губернатора, "це, переважно, студенти, безробітні, які в цьому вбачають можливість певного заробітку. Хоча я не виключаю, що частина людей їде і за власними переконаннями".

При цьому він наголосив на необхідності забезпечити безпеку кожного жителя області, який сьогодні перебуває в Києві і бере участь в тій чи іншій акції.

Крім того, керівник області закликав голів райдержадміністрацій та міських голів продовжувати роботу органів державної влади і місцевого самоврядування в звичному режимі.

„Ми маємо забезпечити громадську безпеку, захист конституційних прав та свобод громадян, законність та правопорядок на території кожного міста та району. А головне – виконання Указу Президента України „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України”, - сказав губернатор.

Він також поставив завдання забезпечити участь громадян у демократичних процесах в країні і можливість вільно висловлювати свої політичні переконання на виборчих дільницях.

"Одним із головних здобутків демократії в Україні є чесні і вільні вибори. Сьогодні Президент України захищає право кожного на те, щоб його голос був почутий, а не спотворений”, - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.