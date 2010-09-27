У Житомирі відзначили Всесвітній день туризму

У Житомирі з нагоди Всесвітнього дня туризму, що відзначатиметься завтра, 27 вересня, відбулася виставка-ярмарок «Житомирщина туристична 2010».

Як передає кореспондент УНІАН, її мета - популяризувати туристичний потенціал Житомирщини, стимулювати розвиток внутрішнього і в’їзного туризму, виховання у молоді патріотизму та любові до рідної землі.

Свій туристичний та рекреаційний потенціали представили райони та міста Житомирської області. Окрім того, можливості відпочинку житомирянам та гостям міста продемонструювали провідні туристичні підприємства області та Житомира.

На виставці працювало «Містечко майстрів», де відвідувачів розважали лауреати та відомі виконавці бардівської пісні.

Для молоді було організовано пригодницькі ігри «Квест» та «Велоквест».

Також сьогодні всі музеї Житомира приймають відвідувачів безкоштовно, оглядову екскурсію запропонував Ботанічний сад національного агроекологічного університету, містом курсує екскурсійний "Старий трамвайчик".