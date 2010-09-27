Мер Новомосковська залишається під вартою

Індустріальний районний суд Дніпропетровська своєю постановою від 24 вересня подовжив термін перебування під вартою до 10 діб мера Новомосковська Віктора ЛИТВИЩЕНКА, затриманого за зловживання владою та розтрату майна.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня В.ЛИТВИЩЕНКО був затриманий правоохоронними органами у рамках кримінальної справи, порушеної прокуратурою Дніпропетровської області за двома статтями Кримінального кодексу України. В.ЛИТВИЩЕНКУ інкримінується перевищення влади за ч. 3 ст. 365 та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Мер Новомосковська підозрюється у незаконній передачі на баланс одного з підприємств міста 14 об’єктів нерухомості і зменшення процентної ставки, що призвело до зниження орендної плати за землю. Попередні збитки, завдані територіальній громаді міста, - понад 2 млн. грн.

Співробітники УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області проводять подальші слідчі дії.