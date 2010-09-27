Сьогодні православні відзначають Воздвиження

Сьогодні православна церква відзначає свято Воздвиження Хреста Господнього.

Нині хрест - головний символ християнства. Християнські храми увінчані хрестами, кожен християнин носить на грудях натільний хрест і хрестяться.

Як свідчить історичні джерела, у 70 р. від Р.Х. Єрусалим був зруйнований, багато священних місць спаплюжені і засипані сміттям. Римський імператор Адріан побудував на місці зруйнованого Єрусалима нове місто, засипав труну Господню землею і поставив над ним ідола, а на місці, де був розіп’ятий Христос, збудував храм богині Венери. У 326 році вісімдесятирічна цариця Єлена відправилася до Єрусалима, щоб відвідати місця, пов`язані з життям Спасителя. Знайшовши місце страти Христа, люди розпочали там розкопки, і виявили цілих три хрести. На якому з них був розіп’ятий Христос –було невідомо. Тому єрусалимський патріарх Макарій, що допомагав цариці у пошуках, запропонував випробування. На місце, де знайшли хрести принесли жінку при смерті, і стали по черзі прикладати до неї хрести. Після дотику до третього - хвора зцілилася. Подивитися на диво, зібралося багато народу, а щоб усі мали змогу поклонитися чесному древу Христового Хреста, патріарх Макарій встав на високому місці і піднімав (воздвигав) Хрест, показуючи його народу. Люди вклонялися Хресту, вигукуючи: «Господи, помилуй!». Так виникло свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господня, а християни знайшли свою найбільшу святиню.

У свято Хрестовоздвиження в храмах правиться чин Воздвиження Хреста: відбувається приблизно те ж, що відбувалося в ті далекі часи поблизу Єрусалима. Співи свята Воздвиження Хреста - одні з найкрасивіших і мелодійних. Часточки Христосового Хреста зберігаються у декількох православних храмах, зокрема, у Хрестовоздвиженському храмі у Києві.

День Воздвиження Хреста Господнього - день суворого посту.