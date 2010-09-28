Королевська вимагає покінчити з "підприємницьким апартеїдом"

Поки в Україні не буде покінчено з «підприємницьким апартеїдом», корупція і тіньова економіка процвітатимуть. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва на конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції», організованій Фондом «Ефективне управління» і газетою Financial Times.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «без тотального викорінення корупції провести кардинальні економічні реформи неможливо. Країні потрібний єдиний антикорупційний проект».

На думку голови парламентського комітету, в Україні бізнес платить колосальний «корупційний податок», який в загальній сумі перевищує всі легальні податкові платежі. «Корупція заганяє бізнес у тінь, де вже знаходиться понад 45% економіки, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Тіньовий сектор, що становить щорічно десь 40 млрд. дол., можна порівняти із загальною сумою іноземних інвестицій, вкладених в нашу країну за останні 15 років»!

У результаті, вважає голова Комітету ВР, в Україні існує кілька бізнес-кліматів. «Для малого бізнесу – це Північний полюс і, судячи з дій влади, скоро там настане вічна мерзлота. Для середнього бізнесу – це джунглі, де жити можна, але весь час існує небезпека бути з`їденим урядовцем-канібалом. І більш-менш спокійно почувається великий бізнес, для якого створено помірний клімат», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, реформи можуть стати інструментом як процвітання, так і руйнування країни. Щоб не допустити останнього, реформи необхідно супроводжувати єдиним антикорупційним проектом.

«Поки у нас не буде однакових правил гри для всіх, поки в Україні не буде покінчено з «підприємницьким апартеїдом», корупція і тіньова економіка процвітатимуть, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Якщо не подолати корупцію, яка досягла вже глобальних масштабів, то ніяке зниження податків на 2-3% не дасть жодних результатів, оскільки все поглинеться тіньовим сектором».