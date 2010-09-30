10 студентів претендують на званння "Юрист року"

10 студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах України юридичної спрямованості, відібрано для участі у фіналі Всеукраїнського конкурсу «Юрист року – 2010» в номінації «Студент-юрист».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Таке рішення було ухвалено номінаційним комітетом Всеукраїнського конкурсу «Юрист року», який традиційно проводиться Союзом юристів України за участю Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, Вищої ради юстиції, Верховного Суду, Вищого господарського суду, Вищого адміністративного суду, інших профільних органів державної, судової влади, провідних громадських організацій юридичної спрямованості тощо.

У 2010 році до відбору кандидатів у номінації «Студент-юрист» вперше долучилися представники юридичної молоді в особі Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України.

2010 року до участі у фіналі конкурсу в номінації «Студент-юрист» рекомендовано трьох студентів Одеської національної юридичної академії, а також по одному студенту з Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Інституту права і соціальних відносин Університету «Україна», Університету економіки та права «Крок», Київського національного університету ім.Т.Шевченка, Київського університету права НАН України, Харківського національного університету ім..А.Н.Каразіна, Національного університету державної податкової служби України.

При відборі номінантів враховувалися успішність їхнього навчання, наукова діяльність, трудова та громадська активність, володіння іноземними мовами тощо.

Номінація «Студент-юрист» була започаткована у 2009 році. Таким чином, у ході цьогорічного конкурсу найкращого студента-юриста в Україні буде обрано вдруге.

Передбачається, що остаточні підсумки конкурсу «Юрист року – 2010» буде підбито до Дня юриста України, яке щороку відзначається 8 жовтня.