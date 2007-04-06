Влітку в столиці працюватимуть 27 пляжів

Цього літа киян та гостей міста приймуть 27 пляжів та 36 зон відпочинку біля води. Про це було повідомлено сьогодні на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, до пляжного сезону 2007 року, порівняно з минулим роком, додатково буде підготовлено 1 зону відпочинку біля води та введено в експлуатацію ще 3 пляжі: "Десенку" на житловому масиві Троєщина, Горбачиху - на території Русанівських садів та "Осокорки" - в районі Південного мосту.

Як повідомляє прес-служба КМДА, за даними першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, до початку пляжного сезону в столиці заплановано виконати робіт на суму близько 5 млн. грн. За його словами, роботи заплановано на пляжах Галерний, Дніпровська Рив’єра, Сонячний, Чорторий, Троєщина, Центральний, Райдуга, Венеція, Молодіжний, Дитячий, Передмісна Слобідка, Золотий, Тельбін, Веселка, Пуща-Водиця, Вербне.

Також Д.БАСС повідомив, що до осені там триватимуть дезінфекційні роботи водопровідних мереж пляжних господарств, дослідження проб піску, ґрунту, води на радіологічні, санітарно-хімічні та бактеріологічні показники. Крім того, за його словами, міські пляжі, кабінки для перевдягання, лежаки, контейнери для сміття і туалети влітку постійно оброблятимуть сучасними дезінфекційними засобами.

Д.БАСС також наголосив, що на територіях пляжних господарств і зон відпочинку також виявлятимуть і знешкоджуватимуть карантинні рослини-алергени.