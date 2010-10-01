В Україні стартував осінній призов

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні стартувала осіння призовна кампанія на строкову військову службу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, загалом планується призвати 26 тис. 700 осіб. З них до лав Збройних сил України буде призвано 20 тис. осіб, до Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України – 5 тис. 600 юнаків та до Державної спеціальної служби транспорту – 1 тис. 100 громадян України.

Водночас впродовж жовтня – листопада 2010 року передбачається звільнити в запас з лав ЗСУ солдатів і матросів, сержантів і старшин, призваних у жовтні – листопаді 2009 року, а також матросів і старшин кораблів, суден і берегових частин бойового забезпечення Військово-Морських Сил ЗСУ, призваних у квітні – травні 2009 року.

Проведення призовної кампанії “Осінь – 2010” забезпечуватимуть 24 обласні, Київська міська та Кримська Республіканська призовні комісії.

Рішенням уряду на організоване проведення осінньої призовної кампанії 2010 року з державного бюджету виділено 1 млн. 722 тис. 150 грн.