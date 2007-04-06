У Краматорську невідомий напав з ножем на намет БЮТ

Сьогодні в Краматорську невідомий чоловік напав з ножем на агітаційний намет виборчого Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомляє Інтернет-видання "Kramatorsk.INFO", опівдні до намету БЮТ підійшов чоловік і в грубих висловах зажадав від агітаторів згорнути свою діяльність і забиратися геть, погрожуючи фізичною розправою.

Після цього чоловік розірвав пачку агітаційних листівок БЮТ і розкладним ножем проткнув пачку листівок і сам намет. При цьому нападник заявив активістам БЮТ, що якщо вони не підуть, "ми вас усіх перестріляємо з сусіднього даху!".

Активісти БЮТ викликали міліцію, проте агресивному чолвыку вдалося сховатися до приїзду правоохоронців.

Прибулих працівників міліції агітатори БЮТ повідомили, що на день раніше невідомий вже підходив до їх намету з аналогічними вимогами і погрозами.