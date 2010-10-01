Студенти проведуть марш протесту в Криму

У понеділок, 4 жовтня, студенти вищих навчальних закладів Сімферополя проведуть марш за скасування постанови Кабінету міністрів № 796 про перелік платних послуг, які можуть надавати навчальні заклади.

Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

Приводом для обурення сімферопольських студентів стало те, що постанова Кабміну встановлює плату за додаткові консультації викладачів і переекзаменування, використання матеріальної бази вишів. Також вона передбачає грошові штрафи за пропуски занять «без поважної причини», платне використання бібліотечних фондів та інші заходи, спрямовані на комерціалізацію й урізання доступності освіти. «Ці нововведення суперечать ст. 53 Конституції про право на безкоштовну освіту і відкривають адміністрації вишів широке поле для корупційних махінацій», - вважають організатори.

У телефонній розмові один із організаторів - член ініціативної студентської групи повідомив кореспонденту УНІАН, що захід не пов`язаний ні з якою політичною силою, ініціаторами протесту виступили самі студенти найбільших вишів Сімферополя. При цьому він зазначив, що ректор Таврійського національного університету ім. Вернадського Микола БАГРОВ зустрічався з ініціаторами маршу протесту й наполягав на тому, що прийнята постанова - прогресивний захід, який позитивно вплине на дисципліну студентів, а акції протесту є провокацією. За словами представника ініціативної групи, багато студентів після зустрічі з М.БАГРОВИМ прийняли його позицію, й очікувана кількість учасників акції скоротиться з 1 тис. осіб до приблизно 200 осіб.

На знак протесту проти введення «законної корупції» студенти пройдуть маршем від Таврійського національного університету ім. Вернадського до Міністерства освіти Криму, де відбудеться мітинг. Учасники виступатимуть із гаслами "Універ не базар! Знання не товар!", "Вчитися, вчитися, ще раз вчитися! Безплатно, безплатно, ще раз безплатно!".

Подібні акції, за словами організаторів, пройдуть у ряді інших міст України, в тому числі й у Києві.