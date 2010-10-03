Міністр фінансів РФ: борг перед Фірташем - це борг України
До Росії ніякого відношення не має...
Росії не надходило звернення про допомогу від України у зв`язку з виплатою боргу компанії «РосУкрЕнерго».
Про це повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН, передає РІА «Новості» .
«Це зобов`язання України. До Росії вони ніякого відношення не мають», - сказав О.КУДРІН.
Він зазначив, що, швидше за все, йдеться про можливу кредитну і фінансову підтримку з боку Росії. При цьому, за словами О.КУДРІНА, «до нас звернення про допомогу не було ані на рівні економічного блоку, ані уряду».
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на Сьомому Ялтинському щорічному форумі керівник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН висловив думку, що Російська Федерація могла б допомогти Україні розрахуватися з компанією «РосУкрЕнерго».
Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і передати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.
13 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі «РосУкрЕнерго».