Міністр фінансів РФ: борг перед Фірташем - це борг України

Росії не надходило звернення про допомогу від України у зв`язку з виплатою боргу компанії «РосУкрЕнерго».

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН, передає РІА «Новості» .

«Це зобов`язання України. До Росії вони ніякого відношення не мають», - сказав О.КУДРІН.

Він зазначив, що, швидше за все, йдеться про можливу кредитну і фінансову підтримку з боку Росії. При цьому, за словами О.КУДРІНА, «до нас звернення про допомогу не було ані на рівні економічного блоку, ані уряду».

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на Сьомому Ялтинському щорічному форумі керівник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН висловив думку, що Російська Федерація могла б допомогти Україні розрахуватися з компанією «РосУкрЕнерго».

Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і передати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

13 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі «РосУкрЕнерго».