У передмісті Києва подорожчала земля

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в січні-вересні 2010 року зросла на 4,65%, або 178 дол., – до 4010 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок зросла в Баришівському районі – на 6,03% (66 дол.) – до 1166 дол./сотка, Вишгородському – на 5,13% (149 дол.) – до 3056 дол./сотка, Бородянському – на 7,08% (129 дол.) – до 1955 дол./сотка, Києво-Святошинському – на 5,06% (318 дол.) – до 6605 дол./сотка, Фастівському – на 2,03% (23 дол.) – до 1173 дол./сотка, Кагарлицькому – на 6,54% (93 дол.) – до 1512 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 2,20% (23 дол.) – до 1074 дол./сотка, Обухівському – на 2,43% (111 дол.) – до 4667 дол./сотка, Макарівському – на 0,24% (4 дол.) – до 1857 дол./сотка, Васильківському – на 4,82% (121 дол.) – до 2624 дол./сотка, Броварському – на 7,88% (226 дол.) – до 3090 дол./сотка, Білоцерківському – на 5,23% (61 дол.) – до 1225 дол./сотка, Іванківському районі – на 4,56% (49 дол.) – до 1119 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в серпні 2010 року знизилася на 1,22%, або 48 дол., – до 3933 дол. за сотку; в липні 2010 року знизилася на 1,24%, або 50 дол., – до 3981 дол. за сотку; за 6 місяців цього року зросла на 5,22%, або 200 дол., – до 4031 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.