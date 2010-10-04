Попов: на комунальних підприємствах Києва боргів із зарплат вже немає
Тепер візьмуться за інші
Борги із заробітної плати на комунальних підприємствах столиці ліквідовано.
Про це сьогодні заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час наради з оперативних питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь і керівниками комунальних підприємств, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
«КП «Київпастранс» було одним з найбільш проблемних комунальних підприємств, адже у певний період заборгованість із заробітної плати сягала 40 млн. грн. Щоб оперативно вирішити це питання, ми залучили і Міністерство фінансів, і наші служби. Тепер можна з упевненістю говорити, що станом на 1 жовтня ліквідовано заборгованість на усіх підприємствах комунальної форми власності. Завдання на майбутнє – не допустити її виникнення», – підкреслив О.ПОПОВ.
Разом з тим ситуація на підприємствах державної форми власності залишається складною. Однак, за словами О.ПОПОВА, найближчим часом питання по кожному державному підприємству або акціонерному товариству, де є борги із зарплати, буде розглянуто в індивідуальному порядку.
«Ми плануємо організувати нашу роботу таким чином, аби до кінця року мінімізувати борги на всіх підприємствах Києва», - додав О.ПОПОВ.