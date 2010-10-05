Підлітки частіше за дорослих користуються презервативами

Американські підлітки частіше за інші вікові групи в країні користуються презервативами. Такі дані були одержані під час найбільшого в США з 1992 року опитування на теми статевого життя, повідомляє Медпортал.ру з посиланням на MedPage Today.

В опитуванні, проведеному працівниками Університету Індіани в Блумінгтоні, взяли участь приблизно шість тисяч добровольців у віці від 14 до 94 років. За словами дослідника Дебри Хербеник (Debra Herbenick), сексуальне життя американців доволі різноманітне: в більшості випадків статевий контакт складається з кількох актів, причому переваги респондентів включали 41 різну їх комбінацію.

Дослідження виявило загальне зниження частоти використання презервативів – вони застосовуються лише в чверті всіх актів і в третині поза шлюбом. Найбільш відповідальні щодо цього виявилися підлітки – більшість з них повідомили, що ще не займалися сексом, а з тих, хто це робив, 80 відсотків користувалися презервативами.

При цьому підлітки рідше за дорослих займаються сексом, але значно більше схильні до експериментів в цій сфері.