Ющенко, Янукович і Мороз привітали українців з Великоднем

10:00, 08 квітня 2007
Суспільство
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Найбільш величним і шанованим днем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ привітали український народ з Великоднем.

«Сердечно вітаю всіх з радісним і світлим святом Воскресіння Христового – найбільш величним і шанованим днем для українського народу. Він є символом торжества справедливості, перемоги життя над смертю, добра над злом, віри над безнадією», – йдеться у вітанні глави держави, оприлюдненому на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО побажав громадянам, щоб свято згуртувало всіх “у спільній справі побудови кращої долі, в єднанні та порозумінні заради майбутнього України”.

У своєму привітанні прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ, розміщеному на Урядовому порталі, висловив переконання, що “той іспит політичною кризою, який складає сьогодні наше суспільство, буде успішно подоланий шляхом демократії і верховенства права”.

“На цій нашій дорозі – від Великодня до Великодня – нам допомагатиме наша єдність, те, що ми були і є разом, те, що ми підтримуємо один одного в кожну хвилину – радісну і тривожну”, - зауважив прем’єр.

У Світлий День Воскресіння Христового В.ЯНУКОВИЧ побажав українцям здоров’я, радості і добра.

У свою чергу, голова Верховної Ради О.МОРОЗ зазначив, що сьогодні в Україні релігія виступає важливим чинником творення громадянського суспільства, його духовності, національної ідентичності українського народу.

На думку голови ВР, “наше майбутнє в економічному і духовному піднесенні, в консолідації суспільства, його умінні жити, сповідуючи найбільші цінності життя людини, її волевиявлення, любов до ближнього все, що нам гарантує Конституція України”.

О.МОРОЗ побажав, щоб Господь благословив Україну на мирне майбутнє.

 

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