Злочинці викрали півкілометра водопроводу

В Луганській області зловмисники викрали півкілометра труб водопроводу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у місті Антрацит до міліції звернувся місцевий житель, інженер комунального підприємства “Луганськвода”, який заявив, що минулої ночі невідомі демонтували та викрали близько 500 метрів металевої труби водопроводу, внаслідок чого без водопостачання залишилося селище Дубівський Антрацитівської міськради (750 приватних будинків).

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів міліцією затримано чотирьох місцевих жителів віком від 25 до 41 років. Попередньо встановлено, що вони 3-6 квітня спільно з ще одним 25-річним жителем згаданого міста демонтували труби водопроводу та вивезли їх приватними вантажівками. Викрадене вилучено.

Вживаються заходи з розшуку та затримання співучасника злочину.