Тимошенко вітає із Світлим Христовим Воскресінням

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко привітала співвітчизників з Великим Днем Світлого Христова Воскресіння. "Воскресіння Христа - великий дар Господньої любові до всіх людей, знак невідворотнього торжества справедливості і перемоги добра над злом, утвердження віри і надії в серці кожного християнина», - йдеться в привітанні, поширеному прес-службою БЮТ.

«Це свято - символ перемоги життя над смертю, світла - над темрявою, віри - над безнадією", - зазначила Тимошенко.

Тимошенко побажала співвітчизникам "невідступно дотримуватися Господніх заповідей, пам`ятаючи про муки і страждання, які прийняв за людей Христос". "Хай Диво Воскресіння Христового надихає всіх нас на праведні справи. Хай ваше серце полум`яніє любов`ю, а помисли стануть щирими і добрими".

"Цього дня, як і щодня, ми повинні дякувати Господові за те, що в усі дні випробувань наш народ завжди відчував його підтримку. Щиро вірю, Господь не залишив і ніколи не залишить нас. Христос Воскрес!" – завершує своє привітання лідер БЮТ.