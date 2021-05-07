41% громадян України вважає, що Україна має відзначати обидві дати: і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.
Читайте такожСтало відомо, коли в Україні можуть запровадити ковідні сертифікатиЯк передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах опитування, проведеного з 22 по 29 квітня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, презентованих сьогодні на прес-конференції.
Водночас 31% опитаних вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги, а близько 9% підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення. 10% опитаних байдуже.
За даними опитування, відзначення лише 8 травня найбільше підтримують у західному регіоні України (22%), а на сході та півдні більше тих, хто вважає, що відзначати треба лише 9 травня (42% та 48% відповідно).
Ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп, окрім групи старших від 60 років, а також серед електоратів усіх партій, окрім "Опозиційної платформи - за життя". Ідея відзначення обох дат також є більш популярною серед прихильників вступу України до Європейського Союзу, натомість серед противників європейської інтеграції більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня.
*** В опитуванні взяв участь 2 тис. 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.
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