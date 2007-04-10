Звільнений бухгалтер розстріляв своїх колег

Американець, звільнений тиждень тому з бухгалтерської фірми в місті Троя, штат Мічіган, у понеділок прийшов в офіс компанії і відкрив вогонь по колишнім колегам, убив двох і важко поранив ще одного.

Як повідомляє AFP, незважаючи на те, що за останні дні шифр кодового замку на вході був змінений, 38-річний Ентоні Лакаламіта (Anthony Lacalamita) зміг проникнути в приміщення фірми Gordon Advisors з помповою рушницею в руках, після чого попрямував прямо до трьох співробітників - жінки і двох чоловіків - і декілька разів вистелив. 63-річна Медлін Кафурі (Madeline Kafoury) від одержаних ран померла дорогою в лікарню, чоловіки 47 і 48 років, чиї імена не повідомляються, були госпіталізовані в критичному стані, один з них пізніше помер.

Серед працівників офісної будівлі, в якій крім Gordon Advisors розташовано декілька адвокатських контор, після пострілів почалася паніка - частина з них забарикадувалася в своїх кімнатах, інші поспіхом вибігли на вулицю. Зловмисник же залишив будівлю і на своєму автомобілі спробував втекти від поліцейських по федеральній автостраді, розвиваючи при цьому швидкість майже до 200 кілометрів на годину. Через приблизно 15 хвилин Лакаламіта вирішив добровільно здатися властям.

"Мабуть, він зрозумів, що якби не здався, то ми б його застрелили", - цитує AP помічника шерифа округу Дженесі (Genesee County) Джеймса Гейджа (James Gage).

У машині підозрюваного співробітники поліції виявили помпову рушницю 12 калібру з трьома патронами до нього. Лакаламіта під час затримання мовчав і виглядав, за словами поліцейських, "надзвичайно пригніченим".

Місто Троя, в якому розгорнулися драматичні події, розташоване в 25 кілометрах на північ від Детройта. На сайті Gordon Advisors розміщено повідомлення про те, що у зв`язку із загибеллю Медлін Кафурі офіси компанії будуть закриті 10 квітня.

Лента.ру