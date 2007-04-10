Райсуд Луганська пішов шляхом Феодосійського суду

Артемівський районний суд Луганська скасував своє рішення щодо заборони здійснення будь-яких заходів щодо підготовки виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

Артемівський суд скасував своє минуле рішення на підставі звернення представника Президента України Костянтина ЧИЧХОВА про те, що ухвала порушує предметну і територіальну підсудність, порушує законні інтереси інших юридичних та фізичних осіб, які не є стороною по справі.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі у п’ятиденний строк з дня проголошення ухвали і подання після цього протягом 10 днів апеляційної скарги.