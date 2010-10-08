Міністр: ми заборонимо розрахунок за зерно готівкою

Міністерство аграрної політики України ініціює введення заборони на проведення розрахунків за зерно готівкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні під час Українського зернового конгресу.

«Ми заборонимо розрахунок за зерно готівкою. Ми це зробимо», – сказав він.

Крім того, міністр повідомив, що уряд має намір спростити систему торгівлі зерном і зробити її цивілізованою. «Рано чи пізно ми дійдемо біржових контрактів», – додав М.ПРИСЯЖНЮК.