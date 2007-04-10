Погода до кінця тижня

Завтра вночі в Україні очікується невеликий дощ, у південно-західній частині помірний; вдень без істотних опадів, лише у західних, східних областях, Криму та Приазов`ї невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°; на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; в Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

12-13 квітня - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східних, 12 квітня і в північних областях, а 13 квітня і в Криму та Приазов`ї невеликі дощі. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, у північних та східних областях 7-12°.

14-15 квітня - на Лівобережжі місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла; вдень 7-13° тепла, у західних областях та на Одещині до 16°.

16-19 квітня погода суттєво не зміниться. Лише наприкінці періоду в Україні переважно без опадів, температура повітря підвищиться на 3-5°.

У Києві та області у середу очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

12-13 квітня - хмарно з проясненнями. 12 квітня невеликий дощ, 13 квітня без істотних опадів. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

14-15 квітня - без істотних опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.