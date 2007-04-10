Гриценко думає, що він - людина прогнозована для суспільства

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО не бачить підстав для своєї відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні після наради Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівниками силових структур.

Коментуючи заяви народних депутатів про необхідність його відставки, А.ГРИЦЕНКО висловив упевненість, що «у серйозних людей, які можуть оцінити не тільки декларації, а й практичні дії та результати, підстав для такої постановки питання немає».

Міністр також вважає, що для політикуму він є людиною «прогнозованою, і, думаю, для суспільства теж». «А чи буде відставка в даній ситуації - це мене хвилює менше всього. Мене хвилює, щоб Україна вийшла на пряму дорогу, і йшла вперед, а не зациклювалася на внутрішніх конфліктах», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Також міністр зазначив, що на сьогоднішній зустрічі з Президентом питання про його відставку не обговорювалося.

За словами А.ГРИЦЕНКА, в цій «напруженій» обстановці він спілкується з усіма, включаючи Президента і прем`єр-міністра, і «питань про недовіру до нього поки що не звучало».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявив, що звернеться в Кабінет Міністрів з пропозицією направити до парламенту подання про звільнення А.ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони.