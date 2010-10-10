Митрополит Володимир відвідує Полтаву

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР відвідує Полтаву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської єпархії, 10 жовтня Предстоятель очолить торжества з нагоди прославляння у лику святих Єпископа Афанасія (Вольховського). Разом з Його Блаженством служитимуть архієреї Української Православної Церкви. Митрополит очолить Божественну Літургію в Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі.

Також, цього дня Блаженнійший ВОЛОДИМИР освятить місце під будівництво храму на честь Святого Апостола Андрія Первозванного на розі вулиць Сінна і Пушкіна.