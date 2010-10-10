Звільнено голову компанії "Туркменгаз"

Президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов звільнив голову компанії "Туркменгаз" Нурі Мухамедова. Він був звільнений з посади з формулюванням "за серйозні прорахунки в роботі", передає Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ. Звільненню Н.Мухамедова передувала критика його діяльності з боку голови Туркменії за повільні темпи будівництва нових трубопроводів і освоєння нових родовищ.

"Туркменгаз" - 100-процентна державна компанія Туркменії, найбільша в Центральній Азії компанія, яка займається видобутком і постачанням газу.

Експорт нафти і газу - одна з основних статей доходу бюджету Туркменії. Ця країна постачає газ до Росії, Китаю й Ірану, а також планує постачати "блакитне паливо" до Європи в рамках проекту Nabucco, нагадує РосБізнесКонсалтинг.