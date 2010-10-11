П’ять іноземців пограбували банкомат у Києві

Правоохоронці затримали п’ятьох іноземних громадян, які у Києві пограбували банкомат.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Грабіжників, віком від 19 до 39 років, було затримано в результаті проведення спеціальної операції в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Попередньо встановлено, що вони вночі 2 жовтня в Києві проникли до приміщення магазину, де зламали замки банкомату й викрали контейнер, у якому знаходилося 23 тис. 376 грн. та 1 тис. 215 євро (вилучено).

Перевіряється причетність затриманих до скоєння інших злочинів.