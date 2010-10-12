ОЗУ займалася постачанням сильнодіючих препаратів з Азії

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Київській області спільно зі співробітниками СБУ викрили міжнародний канал поставки сильнодіючих лікарських речовин з однієї із азіатських країн до України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Встановлено, що постачальниками були троє чоловіків, двоє мешканців міста Київ та один житель міста Бровари.

Під час проведення оперативних дій зловмисники були затримані при спробі передачі сильнодіючих лікарських засобів метандієнон та нандролон загальною вагою понад 10 кг.

Ці препарати є анаболічними стероїдами, що використовуються, в основному, для нарощування м’язової маси тіла людини та відпускаються виключно за рецептами лікарів. Неправильне застосування цих стероїдів може призвести до побічних ефектів, таких як розлад печінки, рак, зниження статевих функцій, інфаркт міокарда тощо.

В ході проведення обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу 240 пігулок з вмістом метандієнону та 3 літри нандролон-декаонату. Загальна ринкова вартість вилученого становить близько 1 млн. грн.

За даним фактом Печерським районним управлінням ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ч.4 ст.321(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи з виявлення та викриття лабораторії з переробки хімічної субстанції сильнодіючих лікарських засобів, заборонених в обігу.